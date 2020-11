Budget 2020 des institutions du Sénégal : La présidence connaît une baisse de 10,2 milliards, le Hcct doté d'une augmentation de 981,146 millions de FCFA.

Le marathon budgétaire va débuter ce jeudi avec le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Pour cette année, on assitera à une augmentation du budget de certaines institutions, ainsi que la baisse d'autres.



La particularité c'est la baisse drastique de celui de la présidence de la République pour un montant de 10, 2 milliards de Francs CFA, soit 27,8% en valeur relative.



Par contre, l'Assemblée nationale connaîtra une hausse de 9,2 %, pour ainsi prendre en charge le fonctionnement de 3 nouvelles commissions, les émoluments des assistants parlementaires, l'acquisition de bus pour le personnel et la modernisation des outils de travail.



Concernant le budget du Haut conseil des collectivités territoriales, une progression d'un peu plus de 974 millions est envisagée pour la couverture budgétaire de l'échéance de paiement de l'acquisition du siège de l'institution.



Toujours, dans le budget de cette année, le Conseil économique, social et environnemental dirigé par Idrissa Seck, va augmenter de 981,146 millions de francs CFA destinés à l'acquisition de véhicules, de matériel informatique et audiovisuel ainsi que la prise en compte de la révision à la hausse des indemnités des conseillers.



Concernant le Conseil constititionnel, une baisse légère de 135, 879 millions de francs CFA sera envisagée.



Pour la Cour suprême 216, 769 millions de francs CFA de hausse sera effective, tandis que la Cour des comptes verra son budget augmenter de 18,3% pour la finalisation de la construction du siège de l'institution...