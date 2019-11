Bruges : Mbaye Diagne accablé par les critiques depuis le "Penaltygate", réagit sur Instagram

L'attaquant international sénégalais, Mbaye Diagne, traverse une véritable tempête médiatique depuis l'histoire du pénalty raté contre le PSG en ligue des Champions. L'on se souvient que le joueur, victime d'une faute dans la surface de réparation parisienne, avait décidé de se faire justice lui-même, alors qu'il n'était pas le tireur attitré. Une action lourde de conséquences puisque Diagne ratera le penalty qui aurait pu ramener son club à hauteur du PSG.





Écarté du groupe, sanctionné et complètement désavoué par une grande partie de la presse Belge et européenne, le sénégalais qui essaie tant bien que mal de se remettre en selle, a réagi aux virulentes critiques, à travers un message posté sur son compte Instagram : « Depuis que je suis né, les gens parlent de moi, ils me critiquent, ils m’offensent, mais peu importe la vie est faite de critiques, cela me donne la force de continuer à grandir, cela améliore mon travail. J’ai enduré jusqu’à présent et je persévérerai pour toujours. Si j’ai réussi à atteindre cet objectif, c’est parce que Dieu le voulait ainsi, avec ma force de volonté et mon courage, mon soutien est ma famille. » a-t-il déclaré...