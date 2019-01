Brouille dans la formation du comité départemental de Saraya : la bombe désamorcée par le Président du conseil départemental

La commune de Saraya a aussi procédé à la mise ne place de son comité départemental. Prenant la parole, un à un, les maires des différentes collectivités territoriales ont opté pour le report du montage du comité électoral départemental afin de mettre d’abord sur pied les comités municipaux ; une proposition acceptée par l’ensemble des responsables et militants présents à la rencontre.



Entre autre intervenant, le Maire de Madina Baffé qui, dans sa communication, dira être très heureux parmi ses pairs et les appelle à un esprit de dépassement afin de ne pas se détacher de leur objectif qui est de réélire le Président Macky Sall dès le premier tour.

Pour répondre à ses détracteurs qui l’accusent de faire de la rétention d’informations, le président du conseil départemental Sadio Dansokho botte en touche et soutient que « ce sont des propos mensongers qui ne doivent pas émaner d’un responsable ». Très en verve, le Président Sadio Dansokho ajoute qu’il ne se laissera pas être détourné de sa véritable mission et de son objectif principal, celui de réélire bien-sûr le président Macky Sall.



Occasion saisie par le plénipotentiaire de l’Alliance pour la République qui a apporté des éclaircissements sur sa coordination des activités de son parti depuis sa création.



« Je n’ai jamais retenu d’informations et à chaque fois qu’une nouvelle me parvient, je la partage avec qui de droit », précise M.Dansokho.



Il dit être conscient que certains de ses alliés dans le département de Saraya sont des opposants encagoulés qui entravent la bonne marche de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Néanmoins, le président appelle au calme et à la sérénité en invitant tous les responsables à s’unir pour être plus forts.



Très déterminé, le coordinateur départemental de BBY Saraya donne rendez-vous aux responsables et militants très prochainement pour monter le Comité électoral du département après ceux des communes.