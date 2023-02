British Petroleum : nouveau Goliath des hydrocarbures

Bombay, Fevrier 2023 toutes les bourses du monde sont prises de panique, Gautam Adani l’homme le plus riche d’inde - cinquième PIB mondiale - est au bord de la faillite . Le magnat au conglomérat diversifie’ a perdu en quelques jours 34 milliards de dollars (31,2 milliards d’euros) – sur près de 120 milliards de dollars il y a encore une semaine –, passant de la quatrième à la onzième place mondiale dans le classement des milliardaires de notre planète.



Au même moment coup de théâtre à Londres ; le major pétrolier et gazier BP pulvérise tous les records avec plus de 27 milliards de dollars de bénéfices nets pour l'année 2022, grâce à la flambée des prix de l'énergie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. BP a profité à plein de l’escalade des cours, avec un baril de Brent, référence du petrole, frôlant les 140 dollars en mars 2022 et un gaz à 350 euros le mégawattheure soit 15 fois le prix moyen une annee plutot . Ainsi le géant pétrolier et gazier, opérateur des champs de Grand Tortue entre le Sénégal et la Mauritanie, les seuls bénéfices de BP représentent plus que tout le PIB du Sénégal sur l’année 2022. C’est 19 000 milliards de Fcfa que BP doit distribuer à ses actionnaires aux titres de dividendes et de super- dividendes. C’est inédit.

A l’instar de BP, Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies ont largement profité de la guerre en Ukraine. Dorénavant super- major des hydrocarbures, ces Goliaths sans domicile fiscal fixe, listés simultanément sur les bourses européennes et américaines, aux structures souvent opaques avec des myriades de filiales ont engrangé près de 151 milliards de dollars de bénéfice net en 2022. Un pic historique pour le capitalisme financier. Même les Gafam qui drivent la nouvelle économie autour du numérique ne sont pas aussi profitables.



A Paris, Londres, Bruxelles et même Washington c’est une litanie de recriminations des gouvernements : le prix de la pompe est en hausse, les factures d’électricité des ménages laminent leurs pouvoirs d’achat, la classe moyenne d’Europe et d’Amérique subissent une saignée, malheureusement les majors pétroliers deviennent plus profitables et plus cupides que jamais.

Le président américain, les a même accusées d’être des profiteurs de guerre jouant à fond sur le conflit russo – ukrainien pour alimenter l’inflation mondiale. Partout dans le monde le coût de l’énergie a augmenté et les consommateurs sont contraints à arbitrer entre nourriture, carburant et électricité. C’est la face hideuse d’un capitalisme financier qui profite en tant de paix comme en tant de guerre.

Aujourd’hui c’est tous les engagements pris par ces super-majors aux titres de la neutralité carbone qui sont remis en question, leurs bénéfices volumineux est un signe inquiétant pour l’empreinte climat et environnement de leur exploitation offshore et onshore, les gouvernements européens et américains sont sans leviers pour les contraindre au respect de leurs engagements vis-à-vis du climat.



Face au Goliath BP , le SENEGAL comme David aura-t-il les coudées franches pour défendre ses intérêts, la DGID, la douane senegalaise , et leur bras technique Petrosen ont un défi titanesque pour nous faire engranger une part importante de revenus directs et indirects issus des ressources en hydrocarbures sur notre sol. Un challenge de taille que seuls des fonctionnaires patriotes, décomplexés et teigneux peuvent relever. Goliath n’a point de cœur.



Moustapha DIAKHATE

Cons Spécial PM

Expert et Consultant Infrast.