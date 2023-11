Brigade de recherches : Mansour Diop dit « Sora le Révolutionnaire » toujours en garde à vue ; son téléphone vérifié à la division de la cybercriminalité

Mansour DIOP dit « Sora le Révolutionnaire » le jeune président de la JPS (Jeunesse Patriotique du Sénégal) de Yeumbeul-nord et trésorier de la JPS départementale de Keur Massar devra subir ce vendredi son deuxième interrogatoire. En ce moment, il est en garde à vue à la brigade des recherches de Faidherbe Selon l’avocat Me Khoureychi Ba, le téléphone du jeune de la JPS est amené à la division de la cybercriminalité pour vérification.







Mansour DIOP dit « Sora le Révolutionnaire » a été interpellé hier à 10 heures au Cap Manuel au sortir d'une visite des prisonniers politiques, « alors qu'il se rendait à la gare pour emprunter le TER aux fins de visiter les détenus de Sébikotane » informait l’avocat sur sa page Facebook.



Il a été interrogé autour d’événements de juin dernier et « relatives à des présomptions de délits d'association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection » précisait Me Khoureychi Ba.



Cheikh S. FALL