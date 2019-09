Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers : Macky Sall promet la construction d’une école de formation

Le président de la République, dans sa politique de protection des personnes et des biens, a fait savoir, lors de la remise des nouveaux équipements et engins de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, ce jeudi, sa volonté de construire une école de formation des sapeurs-pompiers et des centres de formation qui devront à terme se doter des outils et moyens aux normes des standards internationaux.

…et de 30 nouvelles casernes au niveau régional.

Le président a aussi reformulé son vœu pour l’implantation de grandes casernes régionales et des centre d’unité secondaire dans les départements à fort potentiel économique ou à une très forte concentration de population.

La mise en place d’un plan d’équipement au niveau des unités existantes qui a réuni ce matin toutes les autorités au Grand Théâtre traduit, selon le président Macky Sall, le souci de réduction de catastrophes qui concerne l’Axe III de plan Sénégal émergent.

Ce projet d’un montant de 26 milliards leur permettra de remplir davantage leur mission avec 48 nouveaux fourgons d’incendie, 17 véhicules de secours routiers, 60 ambulances 4x4, un véhicule échelle pivotant de plus de 40m, etc...

Avec tout ce nouveau matériel, toute la population du Sénégal pourra bénéficier de secours dans les meilleurs délais par la modernisation des unités existantes, a fait entendre le président de la République. C’est dans ce sillage que Macky Salla a annoncé la construction prochaine de 30 nouvelles casernes afin de mettre à disposition des populations des unités de proximité dotées de moyens adéquats et d’assistance aux personnes en danger.