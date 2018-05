Brésil : le Mondial de Dani Alves en danger ?

En février dernier, le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Tite, a confirmé que quatre joueurs du Paris Saint-Germain allait figurer dans la liste définitive pour la Coupe du monde en Russie : Neymar, Marquinhos, Thiago Silva et Daniel Alves. Si le premier cité arrive au bout de sa rééducation après une grave blessure à la cheville droite, l'arrière latéral, lui, pourrait bien prendre son relais à l'infirmerie.



Le ligament croisé du genou droit touché ?



En effet, l'ancien joueur du FC Séville et du FC Barcelone, touché au genou, n'a pas terminé la finale de la Coupe de France contre Les Herbiers (2-0), mardi, remplacé à la 84e minute par Thomas Meunier. Alors que ce pépin physique n'inquiétait pas outre mesure le staff du Paris Saint-Germain, il pourrait finalement être bien plus embêtant que prévu. Car UOL Esporte a assombri le tableau en assurant qu'Alves pourrait être touché au ligament croisé du genou droit. Une blessure, qui si elle se confirmait, serait terrible pour le Brésilien, à un peu plus d'un mois de l'ouverture officielle de la Coupe du monde.



Les proches d'Alves pessimistes



Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lesmar, qui a récemment opéré Neymar, a confié au média A Folha de São Paulo qu'il attendait les résultats des prochains examens pour donner son feu vert ou non à l'Auriverde afin de disputer le Mondial. Esporte Interativo affirme de son côté que les proches d'Alves sont «très pessimistes» sur les chances du Parisien d'être rétabli pour la compétition reine. A cinq jours de l'annonce de la liste de Tite, l'homme de 35 ans devra croiser les doigts s'il souhaite participer à une troisième et dernière Coupe du monde dans sa riche carrière...