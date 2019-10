Brésil – Sénégal : Mbaye Niang rejoint le rang des forfaits, après Edouard Mendy et Sabaly

Un autre coup dur pour Aliou Cissé et les « Lions » qui seront privés d’un atout offensif de taille pour affronter le Brésil ce jeudi 10 octobre à Singapour. Même s’il s’agit d’un match amical, il faudra aussi présenter son meilleur onze pour faire face à la « Seleção. » Et, avec les forfaits d’Edouard Mendy, le numéro 1 au poste de gardien de but, combiné aux absences de Youssouph Sabaly et récemment de Mbaye Niang, Cissé devra se rabattre sur les suppléants.



Justement avec un retour attendu dans la « Tanière » le buteur de Metz, Habib Diallo (Déjà auteur de 6 buts cette saison en L1) pourrait être titularisé à la pointe de l’attaque. Il sera certainement en forte concurrence avec Famara Diédhiou l’attaquant de Bristol, qui retrouve la sélection après une longue absence.



Les joueurs devraient rallier Singapour ce mardi matin, 48h avant cette affiche attrayante.