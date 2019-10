Brésil/Sénégal (1-1) : Kalidou Koulibaly a hérité du brassard de capitaine après la sortie de Kouyaté

La surprise n’est pas si anodine qu’elle en a l’air. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, le vice-capitaine, derrière le joueur de Crystal Palace, ce n'est plus l’attaquant de Liverpool. C'est KK qui a porté le brassard des Lions durant la dernière demi-heure de la rencontre amicale.



Kalidou Koulibaly, qu’on a vu adopter une posture de leader durant la Coupe d’Afrique en Égypte, sur le terrain mais aussi dans les vestiaires, est désormais devenu un capitaine potentiel de cette équipe du Sénégal. La forte personnalité et l'expérience du napolitain jouent pour lui.



Koulibaly n'ayant pas besoin d'être ainsi responsabilisé outre mesure. Lors du seul match de la CAN 2019 (Sénégal - Tanzanie 2-0) que Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané n’ont pas joué, c’est Gana Guèye qui a porté le brassard, comme chaque fois que le cas de figure s’est présenté depuis quelques années (amical Sénégal-Nigéria, dimanche 16 Juin 2019 à Ismaïlia-Egypte).