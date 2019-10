Brésil - Sénégal (1-1) : Ce que Sadio Mané et Famara Diédhiou se sont dit sur le pénalty contre les Auriverde.

« Il (Sadio Mané) m’a dit : "vas-y prends tes responsabilités et tire. Mets-le au fond". C’est ce que j’ai réussi à faire.

La confiance ? elle a toujours été là. C’est juste que le fait de revenir en sélection m’a boosté. Tous les joueurs veulent prendre leurs responsabilités. Au moment du pénalty, j’ai pris les miennes et je l’ai mis au fond. L’égalisation avant la pause nous nous a boostés pour la deuxième période », a déclaré l’attaquant sénégalais dans les colonnes du quotidien sportif.



À l'émission Talents d'Afrique, retransmise lundi (20h GMT) sur Canal+ Sports, l'ailier sénégalais de Liverpool a confirmé les propos de son coéquipier en sélection : « Face au Brésil, j’aurais dû tirer, mais quand Famara a pris le ballon, il m’a dit : "Est-ce que je peux? J’ai dit : Avec plaisir frérot vas-y! Marque-nous ce but". C’est un bon tireur et il a montré que dans cette équipe du Sénégal, il y’a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer des pénalties. »



En dépit de ses deux ratés lors de la Coupe d’Afrique des nations en Égypte, l'attaquant des Reds se considère comme le tireur numéro un de penalty des Lions.