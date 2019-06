Brésil : Neymar accusé de viol

Actuellement au Brésil pour préparer la Copa America, Neymar, l'attaquant du PSG, est accusé d'abus sexuel par une jeune femme brésilienne. Les faits se seraient déroulés le 15 mai dans un hôtel à Paris, renseigne L'Équipe.





Neymar, le numéro 10 du PSG et de la sélection brésilienne, fait face à une accusation de viol déposée vendredi dans un commissariat de Santo Amaro, près de Sao Paulo, par une Brésilienne dont l'identité n'a pas filtré. La jeune fille assure avoir été victime d'abus sexuel le 15 mai dernier, dans un hôtel parisien proche de l'Arc de Triomphe.



Billet d'avion pour Paris



Selon le procès verbal, que nous avons consulté, la victime présumée assure avoir sympathisé sur Instagram avec le joueur brésilien, qui lui aurait offert, à travers un ami surnommé «Gallo», un billet d'avion pour Paris. Arrivée à l'hôtel, la jeune femme aurait retrouvé Neymar le 15 mai, vers 20 heures. Ils auraient flirté avant que le joueur, qui avait bu selon la plaignante, ne se montre agressif et l'agresse sexuellement. La victime présumée est rentrée deux jours plus tard au Brésil, «émotionnellement perturbée» et avec la «peur de porter plainte».



Neymar, a qui Tite vient de retirer le brassard de capitaine, est actuellement avec la Seleçao pour préparer la Copa America qui débute le 15 juin prochain, contre la Bolivie. Le Brésil doit affronter le Qatar en amical, mercredi à Brasilia.