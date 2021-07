Brèche de Saint-Louis : Le maire Mansour Faye annonce la reprise des travaux en début Août.

Au sortir de la première assemblée générale ordinaire de l’Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS) qu’il présidait, le maire de la commune de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, a annoncé la reprise des travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis.



«L’État avait pris les mesures nécessaires pour le dragage de la brèche, malheureusement l’entreprise qui avait commencé les travaux n’a pas respecté ses engagements. À l’heure où je vous parle l’État a signé un autre contrat avec une nouvelle entreprise et d’ici le 15 Août au plus tard, les travaux vont reprendre pour une durée de cinq mois. Une fois réalisés, ces travaux vont soulager l’ensemble de la communauté des pêcheurs de la Langue de Barbarie, la région de Saint-Louis notamment », a annoncé le ministre-maire de Saint-Louis.



Mansour Faye se félicite également des efforts consentis par le gouvernement sénégalais pour le développement du secteur de la pêche au Sénégal. À rappeler que cette assemblée générale est une occasion pour les pêcheurs de Saint-Louis de passer en revue des différentes difficultés qui gangrènent le secteur de la pêche au niveau local afin de proposer les solutions les plus urgentes…