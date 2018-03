Bras de fer entre gouvernement et syndicalistes : Le PM propose une trêve d’un mois pour régler le problème.

Afin de faire le point sur la situation inquiétante qui gangrène le système éducatif, mais aussi de concrétiser les accords de la plateforme des enseignants et syndicalistes, une réunion est tenue par les acteurs concernés. Ainsi, des convergences sont notées entre l’État et les syndicalistes et même s’il y a des points en instance, trois propositions sont émises par le Premier ministre pour tenter de résoudre le problème une bonne fois. Des discussions sont prévues ultérieurement pour trouver un consensus entre le gouvernement et les organisations syndicales...