Bras de fer avec les Salins du Sine-Saloum : Les 97 ex-travailleurs n'écartent pas leur immolation le feu.

Après avoir eu écho de l'appel que la nouvelle société des Salins du Sine-saloum aurait introduit en vue de casser la décision du tribunal du travail de Kaolack qui a condamné la société à payer plus de 2 milliards de fcfa à ses ex-agents, ces derniers sont encore montés au créneau pour interpeller la justice, le président de la République et le ministre de la justice afin que cette affaire ne souffre d'aucune pression. Et qu'elle soit jugée en toute impartialité.



Le président dudit collectif, Khalifa Dieng, a déclaré dans son discours que rien ne sera écarté dans leur lutte. S'il le faut, ils s'immoleront par le feu, le drapeau du pays en bandoulière...