Bras de fer à la CBAO : La direction refuse d’obtempérer aux injonctions du ministre du travail

Le bras de fer entre le personnel et la direction de la CBAO continue de plus belle. Ceci malgré les injonctions du ministre du Travail, qui avait ordonné à la direction d’intégrer les trois syndicalistes licenciés. Un licenciement approuvé par la direction régionale du Travail de Dakar. Dans une note parvenue et exploitée à Dakaractu, il est signalé que « l'accès à la banque est encore refusé à nos 03 collègues délégués du personnel. Il nous est revenu que CBAO a fait un recours pour excès de pouvoir avec demande de sursis à exécution de la décision ministérielle. Dès lors, en accord avec nos avocats, nous avons mis au point une feuille de route qui sera déroulée à partir de demain 07 août 2024 » lit-on dans la note.



« A préciser aussi que vous ne manquerez pas d'entendre beaucoup de bruits dans la corporation ces tous prochains jours en soutien à nos 3 Délégués et 4 autres camarades dont les dossiers sont en cours au tribunal du travail, mais aussi pour faire respecter la loi dans notre cher pays » alerte le collège des Délégués du Personnel de CBAO GAWB, signataire de la note.



Face à cette situation, les concernés ont fait appel à un huissier pour les besoins de constatations. C’est Me Yankhoba Camara qui s’est déplacé pour faire le constat que les syndicalistes Papa Doudou Tounkara, Alioune Seck et El Hadji Mansour Diallo ont été bloqués au portail de la banque par l’agent de sécurité en poste. « qu’en cette journée du 06 août 2024, ils se sont rendus sur les lieux de travail précisément à la banque CBAO sise à la place de l’indépendance à 7h 30mn. Que voulant débuter leur travail à leur grande surprise, ils se sont heurtés au refus du vigile Cheikh Mbaye, chargé de la sécurité, d’accéder à la direction du capital humain pour une reprise de service. Ce dernier leur faisant savoir que des consignes ont été données pour leur interdire l’accès sur les lieux », précise la note.