Braquage du bureau de Poste de Koumpentoum : Les mesures issues de la réunion de crise à la Gouvernance

Dakaractu annonçait hier que le DG du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, était attendu à Tambacounda ce matin pour une réunion de crise à la gouvernance. Une réunion à la suite du braquage dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 Juillet, du bureau de poste de Koumpentoum lors duquel le commandant de la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum a été tué. Des mesures appropriées ont été prises dans le sens de sécuriser les bureaux de Poste et les agents y travaillant, a annoncé Oumar Mamadou Baldé, le gouverneur de Tamba, à la sortie du conclave. Entre autres mesures, a t-il annoncé, la mise en place d’un système de surveillance dans les bureaux de Poste. Les 18 bureaux de poste de la région de Tambacounda seront désormais sous vidéo surveillance. La deuxième mesure concerne un système d’alarme pour décourager les malfaiteurs. Enfin, il a été recommandé aux Chefs de bureaux de Poste, a dit le Gouverneur, à travailler à une circulation responsable de l’information entre eux et les différents responsables des forces de défense et de sécurité au niveau des circonscriptions où ils exercent...