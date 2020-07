Braquage d'une boutique d'un ressortissant Chinois aux Allées du centenaire : Ce que montre les images d’une caméra de surveillance.

La scène ne dure que quatre vingt-seize secondes. Nous sommes dans l’arrière-boutique d'un ressortissant Chinois, en plein jour, aux Allées du centenaire. La porte donnant sur la rue s’ouvre. Le dispositif de surveillance capture les silhouettes de quatre hommes qui entrent, aux aguets. L'un d'eux avance et aperçoit quelque chose qui retient son attention. Il s’en empare et s’enfuit, avec la complicité des autres membres du gang.



Le commerçant chinois vient d’être victime d’un « vol à la découverte ». L’objet du délit : 96 millions de Fcfa. Et s’il est possible de décrire aussi précisément les faits, c’est qu’ils ont été filmés par une caméra de surveillance. On peut y voir un homme en Tee-shirt coloré avec une arme à feu à la main.



Sur la vidéo, trois hommes, porteurs de masques apparaissent, captés par l’objectif de la caméra. Dans le même champ de vision, apparaissent des silhouettes, un chinois en mauvaise posture et son « employé » en maillot rouge.



À côté, le profil d’un chef de gang, qui esquive un geste comme pour masquer son visage sous une capuche noire, est à son tour filmé. L'homme qui apparaît sur les images s'adresse à visage découvert à ses acolytes, portable à l’oreille. Le malfaiteur se trouve être un policier radié. Ce dernier, qui a dirigé le cambriolage, selon les informations de Libération, a été chassé de la police pour vol et extorsion de fonds.



Repérée avant d'être relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait le tour de la toile. Des commentaires ont appelé l'arrestation des braqueurs. C'est déjà chose faite. Six personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic), selon Libération.