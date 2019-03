Braquage d’une agence de transfert d’argent à Nord Foire : La Dirpa confirme que les deux assaillants sont bien des militaires

Une agence de transfert d’argent « Wafacash » avait été braquée en plein jour hier à Nord Foire. Les deux voleurs n’ont pas réussi à s’en sortir puisque alpagués par la Gendarmerie de Nord Foire. Mais le plus intrigant dans cette affaire c’est l’identité et la fonction des assaillants. La presse a en effet révélé qu’il s’agit de deux militaires en activité à la Base aérienne Mame Andalla Cissé de Ouakam communément appelée Groupement aérien du Sénégal (GAS). Une information qu’a confirmé le Colonel Abdou Ndiaye de la DIRPA. L’un d’eux seraient même un récidiviste et devait être radié de l’armée, a-t-il aussi révélé.