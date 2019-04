Braquage à la station Shell de Keur Massar : 6 personnes arrêtées

La police a arrêté 6 personnes dans l’affaire du braquage de la station Shell de Jaxaay à Keur Massar. Enquête, qui donne l’information, renseigne que le cerveau de la bande a été arrêté mardi dernier à Sindou.

Ses 5 complices ont été interpellés à Bargny. Le gang était composé de 12 braqueurs. Les malfrats avaient attaqué la Station et une Agence de transfert d’argent, avant de se fondre dans la nature, avec un coffre-fort et plus de 2 millions de F Cfa.