Braquage à Jaxaay : Ce que l’on sait

Dans la nuit du lundi au mardi, une station Shell située dans la commune de Jaxaay (département de Rufisque) a été attaquée par une dizaine de bandits munis d’armes à feu. Au cours de leur attaque, un caissier a été atteint d’une balle à la jambe et les assaillants ont emporté plus de deux millions francs. Selon un des veilleurs de nuit : « Les assaillants sont entrés en action vers 3 heures 40 minutes. Ils ont ligoté les deux gardiens qui étaient devant la porte puis ont demandé à la caissière les clés du coffre-fort.

L’autre caissier qui tentait de prendre la fuite a reçu une balle à la jambe. »

Toujours d’après lui, « Après plus d’un quart d’heure dans la station, ils ont pris la fuite à bord d’un véhicule blanc de type 4/4. Ils ont emporté avec eux plus de 2 millions de francs Cfa issus de la caisse Wari. Pour la caisse de la boutique nous n’avons pas fini l’évaluation pour savoir ce qui a été emporté. »

Ce n’est que plus tard les éléments de la police de Jaxaay sont arrivés sur les lieux et ont procédé aux constats d’usage en espérant trouver des indices pour mettre la main sur les malfrats qui se sont évanouis dans la nature après leur forfait...