Braquage à Bignona : 2 sénégalais et un chinois, pris en otage, ont été relâchés par leurs assaillants qui ont emporté une voiture 4x4

Ce sont 4 assaillants armés de 3 armes de poing et d'un coupe coupe qui ont fait irruption dans le village de Ounck (commune de Tenghory, département de Bignona) ce dimanche. Ils ont pris en otage 2 sénégalais et 1 chinois de l'entreprise Sope Nabi. Après les avoir pris en otage, ils ont brûlé le camion d'extraction de sable que conduisait leur otage.

Quelques minutes après, les assaillants ont libéré leurs otages. Mais ils ont emporté une voiture 4x4. Une enquête serait ouverte par les limiers sur le braquage et l'extraction de sable...