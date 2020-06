Brahim Mamadou Ba, Directeur régional du développement rural de Kolda (drdr) : « Nous sommes dans les mises en place des semences agricoles… »

« Nous sommes dans les mises en place des semences agricoles. Et pour le moment pour ce qui est de l’arachide sur un objectif de 6.430 tonnes, nous avons pu mettre en place 3.665 tonnes soit un taux de mise en place de 57%. Pour le maïs sur les 65 tonnes attendues, nous sommes à 93 tonnes soit un taux de 56% , le riz pour un total de 3.000 tonnes attendues nous en sommes à 1.957,8 tonnes soit 65% de taux de réalisation. Pour le fonio, le sorgho, le sésame ils ne sont pas encore mis en place de même que l’engrais », avance Brahim Mamadou Ba (drdr) pour la mise en place des intrants dans la région de Kolda.



Actuellement, le ministère de l’agriculture est en train de mettre en place les semences, intrants et matériel agricoles pour la préparation de la prochaine campagne agricole. Et Kolda à l’image du pays n’est pas en reste, en attestent donc les explications du DRDR de la région sur la réalisation de la mise en place dans le Fouladou.



Abdoul Baldé, animateur de la coopérative « diounoo keba » de la commune de Saré bidji- soukou d’avancer : « nous sommes à Thiétty pour la mise en place des semences de riz. C’est le programme national d’autosuffisance en riz (pnar) qui nous a remis des semences pour les distribuer aux producteurs. Pour cette commune nous avons mis en place 6 tonnes. Et tout s’est fait dans la transparence car je supervise la distribution en veillant à la bonne gouvernance. Et cette parfaite organisation dans la transparence nous la devons à la bonne politique agricole du ministre de l’agriculture Moussa Baldé » défend-il.



Revenant sur la particularité de l’hivernage de cette année avec la covid-19, il précise : « il y a un plan de riposte national pour barrer la route à cette pandémie. Ainsi, tous les facteurs de production ont été augmentés pour appuyer les producteurs. Il est attendu beaucoup de matériel agricole cette année pour soutenir les producteurs. Pour le riz, les intrants sont presque subventionnés à 100%. Les semences d’arachide, cette année, sont au-dessus de 50% de subvention. Ce qui veut dire que l’État a fait beaucoup d’efforts pour soutenir les producteurs qui sont fortement touchés par les méfaits de la pandémie. Le ministère de l’agriculture et de l’équipement rural avec ses partenaires appuient aussi les populations pour augmenter la production... »