Bradage du littoral de Dakar : L'association des géologues du Sénégal alerte sur les conséquences désastreuses de l'agression de la colline des Mamelles.

Au terme d'une visite effectuée sur le site des travaux mis à l'arrêt au niveau de la colline des Mamelles de Dakar, l'association des géologues du Sénégal dénonce avec la dernière énergie l'exploitation des pierres ponces avec pour danger un début d'éboulement dans certaines parties de la falaise.

Lors de cette visite, les membres de cette association ont constaté des constructions sur le sommet de la colline et sur le flanc ouest des Mamelles à côté de la mosquée de la divinité.

Ce qui est lourd de conséquences tant sur l'environnement que sur la vie sociale des riverains de la colline. Selon le président de l'association des géologues du Sénégal, Ibra Seck, par ailleurs chef du service régional des mines et de la géologie de Saint-Louis, "ces multiples agressions pourraient entraîner une instabilité de la colline ce qui également pourrait entraîner le réveil du volcan, et

également la disparition de toutes les habitations environnantes, entre autres dégâts."

C'est pourquoi l'association des géologues du Sénégal invite les autorités à prendre les mesures idoines pour l'arrêt immédiat de tous les travaux aux environs de la colline des Mamelles...