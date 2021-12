Les autorités judiciaires accélèrent la cadence pour réaliser le désengorgement des prisons, avec le port du bracelet électronique pour les détenus.



Le placement sous surveillance électronique, comme mode d’aménagement des peines, est inscrit dans la politique de l’État visant à substituer l’incarcération par des mesures de nature à désengorger les prisons, d’après le ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui présidait, ce jeudi, la conférence nationale des chefs de parquet.



Il revient aux juges des Cours et Tribunaux de l’appliquer en lieu et place de la peine privative de liberté.