Boycott des cyclistes : Mame Boye Diao décante la situation.

Designé parrain du tour du Sénégal édition 2019, Mame Boye Diao s’est illustré encore de la plus belle des manières.



Pendant que les coureurs de l'équipe nationale avaient décidé de boycotter la course pour des raisons d’ordre financier (les perdiems n'ayant pas été payés), le parrain après concertation avec les cyclistes sénégalais a payé tous les coureurs ainsi que leur encadrement technique.



Les athlètes ont alors décidé de lever le mot d'ordre de boycott et ont promis de mouiller le maillot du Sénégal.



C’est ainsi que le tour est parti de Kolda pour Ziguinchor, la plus belle preuve d’amour du sport encore déployée ce matin dans la capitale du Fouladou.