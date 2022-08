«Boycott de l’Alliance Wallu-Yewwi» : Démenti et précisons du Parti Démocratique Sénégalais

Une information a commencé à faire un tollé dans l’espace médiatique après sa publication ce mardi, salon laquelle le Pape du Sopi serait en phase de quitter cette inter-coalition Wallu-Yewwi pour faire cavalier seul et former son groupe parlementaire. Une série de raisons l'ayant conduit à prendre cette décision. Des affirmations balayées d’un revers de main par la chargée de la communication nationale du parti démocratique sénégalais, Nafissatou Diallo, qui regrette des agissements de tierces personnes voulant freiner la dynamique des deux entités qui n’ont d’ailleurs pas encore statué sur certains termes de leur compagnonnage au niveau de l’assemblée nationale. « Moi-même j’ai été témoin d’une audience que Wade a accordée à Ousmane Sonko. D’ailleurs ce dernier, dans un meeting avait souligné cette histoire de « fusillade de présidents » en précisant que sa relation avec le secrétaire général du parti ne souffrait d’aucun malentendu. Il n’y a aucun problème entre Wallu et Yewwi », précise la libérale.





Sur la mise en place de groupes parlementaires, notre interlocutrice de nous assurer qu’aucune décision n’a été entérinée. Pour simplement dire que l’article qui fait fureur depuis ce matin dans la presse est « fake »...