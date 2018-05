Boycott d'Orange money en vue : Le RENAPTA s'insurge contre les nouvelles dispositions d'Orange

Le réseau des prestataires d’argent dénonce l’exploitation dont il est victime et pointe un doigt accusateur sur Orange, leur principal fournisseur qui a mis en œuvre un nouveau plan appelé « Sunu Karangué » qui tend à diminuer leur commission de 50%.



A l’occasion de leur conférence de presse tenue cet après-midi à la maison de la presse, le vice-président du Renapta a affirmé qu’ils ont reçu des lettres depuis ce lundi, les avisant qu’il y aura des réformes sur les tarifs de commissions. Ce qui ne les arrange guère, car il y est dit que pour un dépôt de 100 f ils ne pourront gagner que 7 f. Ce qui induit une perte de plus de 50% de ce qu’ils gagnaient avant.



Suite à une demande d’explication, Khalil Ndiaye, se désole de la réponse fournie qui ne les convainc pas du tout. Un manque à gagner certain aurait été noté par la structure et qui nécessiterait quelques changements.



Les grossistes, boutiquiers en association avec le Renapta ont décidé de mettre en place un nouveau plan d’action entamé depuis ce lundi, et qui se décline en quatre actes. Le premier acte a été l’arrêt des commandes et des retraits par les grossistes dans tous les réseaux. Le deuxième s'est accompli ce mercredi : une conférence de presse pour alerter l’opinon nationale et internationale. Le troisième acte sera un sit-in prévu devant le siège d’Orange money très prochainement et le quatrième acte sera le boycott illimité jusqu’à obtention de gain de cause...