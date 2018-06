Boycoot d’Orange Money : Le Collectif des Orange Boutiques décide de suspendre par ailleurs le mot d’ordre de grève

Le Collectif des Orange Boutiques a «décidé de reprendre l’activité Orange Money à partir du lundi 04 juin 2018 et de suspendre par ailleurs le mot d’ordre de grèveun mouvement de boycott à travers un cadre unitaire autour du Collectif des Orange Boutique, de l’Association des Grossistes et du Réseau National des Prestataires d'Argent (RENAPTA). Selon un communiqué de « Orange », pour rappel, le 14 mai 2018, Orange Finances Mobiles Sénégal avait déployé un nouveau barème de commissionnement des distributeurs sur les dépôts et retraits Orange Money.Une mesure qui n’impacte pas les clients assure « Orange » qui indique que avec ce plan, les distributeurs continuent de gagner 55% des recettes sur les commissions payées par les clients sur les opérations et demeurent ainsi les acteurs les mieux rémunérés de la chaîne. Une issue heureuse a été trouvée après ce mouvement à l’issue des rencontres avec les distributeurs pour mieux les sensibiliser sur l’optimisation de la grille de commissionnement sur Orange Money. Ainsi selon l’opérateur, le Collectif des Orange Boutiques a «décidé de reprendre l’activité Orange Money à partir du lundi 04 juin 2018 et de suspendre par ailleurs le mot d’ordre de grèvedans une note adressée au Directeur du Pôle Orange Money.Par ailleurs, plusieurs mesures d’accompagnement des distributeurs ont sanctionné ces rencontres notamment une hausse du plan de commissionnement distributeur sur la grille du Transfert avec code, comparativement à la grille de retrait actuelle. Le Transfert avec code est un produit qui permet de transférer de l’argent à tout client au Sénégal, même s’il n’a pas de compte Orange Money ; la densification des campagnes d’animations pour apporter aux distributeurs de nouveaux flux et enfin le prolongement, de mai à juin 2018, du plan dénommé Karangué destiné à garantir le même niveau de revenus aux distributeurs avec un accompagnement conséquent