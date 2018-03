Boy Niang après sa victoire : "J'ai lutté contre Sa Thiès, mais notre combat n'est pas encore fini"

Je fais partie de cette nouvelle génération de lutteurs qui ont envie de révolutionner la lutte. Certes j'ai lutte contre Sa Thiès, mais on ne va pas en rester là, notre combat n'est pas encore fini. Boy Niang qui se prononçait après sa victoire contre le frère de Balla Gaye 2, avance que l'avenir est tout tracé et

qu'il ne se fait pas de fixation sur un lutteur. "Si le promoteur décide je suis preneur et cela avec n'importe qui", martèle t-il.