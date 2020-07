Boy Niang 2 : « Tapha Tine est un champion, je dois le battre et continuer ma route vers le sommet... »

Après l'annonce de leur combat inédit, place à la traditionnelle signature de combat entre les deux lutteurs qui ont paraphé leur contrat ce dimanche. Un acte symbolique pour le Pikinois Boy Niang II et son futur adversaire, Tapha Tine. Mais, la tension était déjà palpable au cours de ce premier face to face organisé par le promoteur Pape Thialiss Faye. En effet, très stratège dans sa communication, Boy Niang a verrouillé sa communication tout en prévenant : "Tapha Tine est un champion, je dois le battre et continuer ma route vers le sommet..." Une manière de montrer le respect qu'il accorde à son futur vis-à-vis à qui il ne laissera aucune chance, a-t-il déclaré.