Boy Niang 2 : « Ama Baldé est libre de choisir ses amis… »

Boy Niang 2 persiste et signe. Son combat contre Lac 2 se passera dans l'enceinte du stade et nulle part ailleurs. Pour lui, ''Ama Baldé est tout à fait libre de choisir ses amis (...), on n'a aucun problème, c'est mon frère. Qu'il vienne apporter son soutien...'', a-t-il répondu au sujet du lutteur de l'écurie Falaye Baldé qui aurait choisi de supporter l'autre camp.