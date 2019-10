Boxe Française : Le collectif ‘’Sauver la Savate’’ réclame une réorganisation de la fédération nationale en charge de la discipline

Le collectif ‘’sauver la Savate’’ regroupant des combattants de la fédération nationale de boxe du Sénégal n’est pas satisfait de la manière dont la discipline est gérée. Le collectif qui tient des séances d’entraînement tous les dimanches, à la plage de Mbatal de Thiaroye sur mer, auxquelles beaucoup de combattants viennent prendre part, est monté ce dimanche, au créneau pour s’offusquer du traitement des défenseurs des couleurs nationales de la discipline au niveau continental et mondial. Pour ces derniers, la boxe, notamment celle dénommée française, se meurt à petit feu du manque d’organisation noté au sein de la fédération nationale.

Selon les membres du collectif, le président décide de tout et de façon unilatérale au sein de la fédération. Le collectif s’offusque de l’absence totale d’informations sur les compétitions au plan continental et mondial dont le président a la charge d'en élaborer le calendrier. Les combattants du collectif confient, d’ailleurs, être restés, depuis le mois de décembre 2018, sans participer à aucune compétition. L’organisation ‘’sauver la Savate’’ soutient avoir contacté le ministre des sports Matar Ba sur les problèmes de la boxe française au Sénégal, mais jusqu'ici il n'y a aucune avancée. Le collectif réclame des changements profonds au niveau de la fédération nationale en charge de la discipline. Les combattants souhaitent tout simplement la démission du président qui, selon eux, a fini par atteindre ses limites.