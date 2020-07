Bourses et aides : L’Ige dénonce le défaut d'harmonisation des fichiers informatiques par la Direction des bourses et la Direction générale du Budget.

Dakaractu a parcouru le rapport 2018-2019 de l'Inspection générale d'État (Ige). Le corps de contrôle a ainsi constaté d'énormes irrégularités concernant les allocations d’études dans l'enseignement supérieur, notamment la gestion des bourses des étudiants.



Le rapport épingle en particulier « un défaut d'harmonisation des fichiers informatiques des allocataires des bourses et aides tenus par la direction des Bourses et la direction générale du Budget ».



Sur ce, l'État du Sénégal et Ecobank avaient signé une convention d'une durée de 5 ans. Le contrat visait l'externalisation du service financier en faveur des étudiants.



Mais, l'Ige informe que « les délais fixés par la convention d'externalisation ne sont pas respectés, les relations fonctionnelles et la circulation de l'information entre ces structures n'étant pas optimales ».