Bourses de sécurité familiales : l’État veut lancer une seconde édition en passant de 320 000 à plus de 1 000 000 ménages bénéficiaires

Lancé officiellement à Thiès, le 16 septembre 2013, le paiement des bourses de sécurité familiale au profit de 320 000 ménages continue de profiter à ces populations démunies éligibles. Conscient de l’impact positif sur ces ménages, le gouvernement négocie avec les partenaires techniques et financiers, comme « la Banque mondiale pour avoir une seconde édition de Cash-transfert qui devrait cette fois-ci concerner un nombre de ménages beaucoup plus important », a déclaré le ministre en charge de l’Economie et des Finances. Abdoulaye Daouda Diallo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, prenant part au grand rendez-vous avec les médias (Gouvernement face à la Presse), a rappelé la volonté ferme du président de la République, Macky Sall de doubler ou même de tripler le nombre de bénéficiaires de ces bourses familiales. « Il nous a instruit de travailler et d’aller vers plus de 1 000 000 ménages », a-t-il confié.