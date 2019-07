Bourses de sécurité familiale : Mansour Faye annonce une série de mesures d'accompagnement pour la sortie de "la première cohorte de bénéficiaires"

Le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a présidé un Comité régional développement (Crd) spécial à Thiès pour coordonner et harmoniser les programmes de son ministère afin de produire plus d'impact au niveau des zones d'intervention. L’objectif, d'après lui, est d’opérationnaliser la vision du Président, Macky Sall à travers ces programmes novateurs. Il s'agit du PUDC, PROMOVILLES, PUMA, ACMU, Commissariat à la sécurité alimentaire et des Bourses de sécurité familiale sous son autorité. Lesquelles bourses de sécurité familiale, selon le ministre Mansour Faye "sont un important programme". Car, constate-t-il, la pauvreté a reculé de plus de 4% et le programme des bourses familiales a joué un rôle fondamental. "Il était prévu que les bénéficiaires restent dans le programme pour 5 ans. Aujourd’hui, la première cohorte est à sa 7ème année. Et, il va falloir organiser les sorties dans une dynamique d’accompagnement pour permettre les ménages non seulement de pouvoir continuer leurs activités économiques, mais de ne plus être résilients afin qu'ils ne retombent pas dans la situation initiale".