Bourses de sécurité familiale : 300 mille bénéficiaires dénombrés

Si l’on se fie aux propos de la déléguée à la protection sociale, le nombre de bénéficiaires des bourses de sécurité familiale est passé à 300 mille bénéficiaires actuellement. Et ce nombre passera bientôt à 400 mille puisqu'avec l’année sociale, près de 100 mille nouveaux bénéficiaires seront enregistrés, informe toujours le Docteur Anta Sarr Diacko lors d’un panel sur la rencontre annuelle de la communauté sur les transferts sociaux monétaires en Afrique.



Selon elle, l’objectif de ces bourses c’est de faire respecter les conditions de vaccination et d’inscription des enfants à l’état civil et scolaire. Ceci dans le souci de mieux faire respecter par l’État le droit des enfants, socle de la protection sociale…