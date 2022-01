Bounkiling : l’histoire jamais racontée sur Bogal et la Ziarra annuelle de Thierno Abdourahmane Barry

Ce dernier, autorité religieuse qui a reçu dans son salon les plus hautes autorités de l’État, a retracé l’origine de la Ziarra annuelle de Bogal. C’était au cours de la célébration, du 6 au 9 janvier 2022 de cet évènement qui a baissé ses rideaux ce dimanche.

Tout remonte, selon le guide religieux, à un moment de recueillement sur la tombe de son père, en 1954. À l’époque, il y avait un homme religieux du nom d’Alpha Amady qui habitait à Saré Ndiaga et qui était un ami de son défunt père. Thierno Abdourahmane, dans son exposé, a évoqué l’apparition, dans les rêves de celui qui fut l’ami de son défunt père, la raison véritable de la décision d’organiser chaque année des journées spéciales de Ziarra et surtout pourquoi Bogal.