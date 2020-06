Bouly Diédhiou, président de la gare routière de Kolda : « Je précise que tout client qui ne porte pas de masque n’entrera pas dans nos véhicules… Nous n’avons pas reçu l’aide allouée aux transporteurs… »

« Je précise que tout client qui ne portera pas de masque n’entrera pas dans nos véhicules. Cependant, la désinfection fait défaut car on nous a demandé de payer pour le faire, alors que nous manquons de moyens. Nous avons cependant saisi le préfet pour cette situation. En effet, jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu l’aide allouée aux transporteurs pour lutter contre la covid-19. Ils disent que c’est viré, mais nous n’avons rien reçu et nous attendons », avance-t-il sur la réouverture de la gare routière.



C’est une reprise monotone qu’on peut observer ce jour où la circulation interurbaine a repris ses droits à la gare routière de Kolda. Et ce après trois mois de fermeture pour stopper la propagation de la covid-19. Toutefois, cette réouverture des gare routières a été accueilli avec soulagement par les transporteurs, même si la gare routière n’a pas été prise d’assaut par les clients dès ce premier jour. Il n’y a pas beaucoup de clients comme d’habitude et ce ne sont que quelques boutiques qui fonctionnent. Juste à l’entrée de la gare routière un dispositif de lave-mains est installé pour les voyageurs sous la supervision d’un agent de sécurité.



Dans la foulée, il précise : « nous saluons la décision du chef de l’État pour avoir libéré les transports en écoutant l’avis des médecins. Maintenant, c’est à nous d’aider à travailler dans le respect des gestes barrières afin d’arrêter la propagation du virus. Nous avons pris des mesures fortes telles que l’identification complète du client jusqu’à destination en donnant son numéro de téléphone, après lavage des mains. Le port du masque est une obligation, et il faut éviter le surnombre pour lutter contre la covid-19 ».



Selon lui, le gouverneur de Tamba Omar Aliou Baldé, fils de la région, «nous a offert deux thermo flash pour lutter contre la covid-19. Il y a eu beaucoup d’accompagnements de la part des autorités, mais nous demandons à ce qu’elles pensent plus à la gare routière. C’est un lieu d’entrée et de sortie, tous les clients passent par-là, donc il faut les sécuriser.»