Boulèle : Entente de Diakhao Saloum remporte la première édition du tournoi doté du trophée Elimane Thiam

Il a suffi d’un petit but inscrit par la formation de Entente pour remporter la première finale du tournoi doté du trophée Elimane Thiam. L'équipe d'Espoir n'arrivera pas à faire trembler les filets malgré les nombreuses tentatives et occasions créés au cours des 90 minutes. Ce tournoi organisé par la Zone de Diakhaw Saloum, une localité située dans la commune de Boulèle dans le département de Kaffrine, était une occasion pour ces jeunes de remercier l'assistant et le conseil technique du président du conseil départemental de Kaffrine et par ailleurs président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur Adama Diouf. Cette belle fête, qui a rassemblé tous les jeune de ce village autour d'un même idéal, était également un prétexte pour le parrain de donner une idée des préparatifs de la coalition Benno bokk Yakar en perspective de la présidentielle. Selon Elimane Thiam, les responsables de la mouvance présidentielle notamment Adama Diouf travaillent d'arrache-pied pour réconforter leur candidat et lui donner le maximum de voix possibles pour le réélire dès le premier tour. Il ajoute, en outre, qu'un grand meeting de remobilisation sera tenu dans la commune pour se projeter vers les prochaines échéances.