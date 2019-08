Boul Diabé / Kaolack : Plus de 400 animaux (bœufs) ont péri dans cette zone.

Au village de Boul Diabé (département de Kaolack), les éleveurs ne savent plus où donner de la tête. En cause, ces derniers ont perdu plus de 400 bœufs du fait de la salinité de l'eau et du manque d'aliment de bétail provoqué par le déficit pluviométrique qui a été enregistré dernièrement sur toute l'étendue du territoire national notamment dans le Saloum.



Par conséquent, les éleveurs se sont fait entendre en montant au créneau pour alerter. "La situation est devenue catastrophique. L'eau des puits est maintenant très salée à cause de l'extension des Salins du Saloum. Du coup, nous faisons des kilomètres pour avoir de l'eau douce. Les villages environnants tels Keur Wack, Keur Waly Ndiaye etc, sont dans la même situation que nous. L'usine a étendu ses tentacules sans se soucier des populations et de l'impact environnemental...", a martelé un des éleveurs.



Au nombre des causes, il est à noter la rareté des pluies qui avait mis le monde rural dans l’inquiétude la plus totale. D'après nos interlocuteurs, plusieurs animaux ont péri parce que le tapis herbacé a poussé tardivement dans cette zone et du coup, plusieurs bœufs ont été vendus pour nourrir le reste du bétail. D’ailleurs, certains d'entre eux ont finalement abandonné cette alternative.



Actuellement, la plupart des éleveurs attendent l'appui de l'État pour renforcer leur cheptel...