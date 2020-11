Bougane sur le « Protocole de l’Elysée » : « A partir de ce qu’on a lu, on sait de manière claire que tout remonte au niveau du Chef de l’Etat qui ordonne tout et fait tout ce qu’il veut »

Venu prendre part à la cérémonie de dédicaces du livre dénommé « Protocole de l’Elysée » de l’auteur et ancien ministre Therno Alassane Sall, le leader de « Gueum Sa Bopp », Bougane Guèye Dany a plaidé pour une revue de la constitution pour limiter les pouvoirs du Chef de l’Etat. Il considère que ce dernier est doté d’une puissance inégalable et que toutes les décisions reposent sur lui si l’on se fie à la production de Thierno Alassane Sall. « A partir de ce qu’on a lu, on sait de manière claire que tout remonte au niveau du Chef de l’Etat qui ordonne tout et fait tout ce qu’il veut » a soutenu Bougane Guèye Dany.