Bougane prend la parole dans ‘L’Entretien’ : « Ce qui me différencie des politiciens (...) Notre philosophie, c’est d’abréger la souffrance des sénégalais. Pourquoi ‘Tekki Jotna’... »

En revisitant les dix ans du régime, Bougane Guèye Dany peint un tableau sombre pour le président Macky Sall. Dans ce nouveau numéro de ‘L’Entretien’, le leader du mouvement Guem Sa Bop balaie le bilan du pouvoir en estimant que les priorités n’ont pas été prises en compte. « Le Train Express Régional, le Ter, le stade Abdoulaye Wade et toutes les autres infrastructures, c’est bien, mais avant cela, le sénégalais a besoin de manger à sa faim, d’avoir un toit, de boire abondamment de l’eau potable. Bref, Macky Sall a échoué sur toute la ligne » considère le président du mouvement Guem Sa Bop.



En tirant le bilan des deux dernières élections, Bougane se réjouit d’une respiration démocratique qui donne désormais une option équilibrée à l’Assemblée nationale. Mais sans oublier de signaler ses attentes pour cette prochaine législature, Bougane Guèye Dany invite les acteurs politiques à une prise en compte des urgences du peuple.



Pour cette tribune, les perspectives politiques de Guem Sa Bop ont été déclinées par son leader notamment pour 2024. Selon Bougane, ‘Tekki Jotna’ (l’heure du développement) est enfin arrivée et celui qui l'impulsera au peuple, est simplement son mouvement. « Ce qu’il faut au peuple Sénégalais asphyxié par les politiciens, c’est de bénéficier de la générosité et de l'attention de quelqu’un qui a le parcours et non qui tient souvent des discours loin d’être matérialisé », confie le président de Guem Sa Bop.



Entretien…