Bougane Guèye Dany sur la marche interdite de Yewwi : « Ce qui s'est produit le vendredi dernier est une honte pour le pays! »

Le leader de Gueum Sa Bopp qualifie de honte la marche de l'opposition réprimée vendredi dernier par les forces de l'ordre. Pour Bougane Guèye Dany, ce qui s'est passé la semaine dernière ne reflète pas le vrai visage du Sénégal connu pour sa démocratie un peu partout dans le monde.



"C'est une honte pour tout le pays ainsi que ses citoyens, car le Sénégal a toujours été une vitrine de démocratie en Afrique et un peu partout dans le monde entier. Des jeunes, avenir du pays, sur lesquels leurs familles et parents ont porté espoir sont partis à jamais avec des situations dramatiques dont le seul responsable est le président Macky Sall avec son administration", a dénoncé Bougane Guèye Dany.



Par ailleurs, le patron de D-média précise que cette situation pouvait être évitée, car le Sénégal dispose de suffisamment de moyens pour encadrer une marche pacifique. "C'est une situation qui pouvait être évitée. Car la marche pouvait être encadrée parce que nous disposons suffisamment de moyens pour le faire. Mais que le président Macky Sall sache que son pouvoir prendra fin et que le Sénégal restera toujours avec ces citoyens".