Bougane Guèye Dany : "Notre souhait est de voir Wade soutenir notre candidat (...) Je ne me suis pas dédit en choisissant Idrissa Seck"

Wade n'a pas été accueilli que par les militants du Parti démocratique sénégalais. À ses côtés, il y avait aussi des leaders politiques de l'opposition. Les plus en vue étaient des souteneurs d'Idrissa Seck à l'image de Malick Gakou, mais aussi de Bougane Guèye Dany. Avec ce dernier, Dakaractu s'est entretenu sur les raisons de leur présence. Mais selon le président du mouvement Gueum sa bopp, ils sont venus représenter Idrissa Seck et travaillent à ce que Wade le soutienne aux présidentielles.

Bougane Guèye Dany dont la voiture était juste après celle de Wade, a aussi explicité les raisons du choix qu'il a porté sur Idrissa Seck alors qu'il avait annoncé des discussions avec le PUR et Ousmane Sonko. Pour se défendre, le candidat recalé dès la phase des parrainages avance l'argument de la réactivité du président de IDY2019 et du fait que ce dernier a accepté d'intégrer le programme de Gueum Sa Bopp dans le sien.