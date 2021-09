Bougane Guèye Dany : « J’ai été reçu par Macky Sall en 2018 pour… »

Sans ambages, c’est un leader du mouvement Guem Sa Bop qui a tenu, encore, après avoir survolé quelques questions d’actualité politiques, à préciser les circonstances dans lesquelles il a tenu à rencontrer le président de la République, Macky Sall.



Si certains pensent que le leader du mouvement Guem Sa Bop serait « en pourparlers » avec le président Macky Sall, d’autres veulent toutefois savoir la réalité sur ces supputations récusées par Bougane Guèye Dany.



C’est ainsi qu’au cours de l’émission « L’Invité de MNF » sur la chaîne privée, la 7Tv, Bougane Guèye Dany confirme, néanmoins, cette entrevue qui s’est déroulée entre lui et Macky Sall en 2018. « C’est en cette année que j’ai été reçu par le président de la république Macky Sall, après avoir été recalé au parrainage. Il voulait que je le soutienne », confie le patron de D-Medias sur le plateau de la 7Tv.



D’ailleurs, Bougane Guèye Dany rappelle également, que depuis cette période, il n’a plus revu le président Macky Sall. Ce qui l’intéresse, poursuit -il, « c’est de destituer le président et que son régime soit un vieux souvenir... »