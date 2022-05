Bougane Guèye Dany : « Le parrainage est un précédent extrêmement dangereux, j'ai appelé de grands leaders, mais… »

"Nous avons alerté sur cette question du parrainage, mais personne ne nous a écouté. J'ai pris mon téléphone pour appeler de grands leaders de l'opposition pour leur demander de se lever contre ce parrainage, mais ils ont minimisé. Ce parrainage nous a bloqué, mais demain c'est un autre jour.



La preuve, et comme exemple, le Pds qui est envoyé au second tour. C'est un précédent extrêmement dangereux", explique Bougane Guèye Dany après la rencontre avec les leaders du mouvement "No Lank" ce vendredi après-midi à son siège.



"C'est pourquoi, j'interpelle les sénégalais à prendre leurs responsabilités, car nous avons une DGE qui est à la solde des populations. C'est ce qui est à déplorer. En plus, ce sont les hauts fonctionnaires de l’État qui sont devenus des milliardaires. Malheureusement, c'est ce qui augmente et accentue le chômage", dénonce Bougane Guèye qui appelle les jeunes à prendre leurs responsabilités pour reprendre la gestion du pays à partir de l'Assemblée nationale...