Boucherie de la forêt classée de Boffa-Bayotte : L’ouverture du procès toujours au statu quo…

Quatre ans déjà, jour pour jour, avait eu lieu un carnage dans la forêt classée de Boffa Bayotte, dans le département de Ziguinchor. 14 bûcherons ont été pris en embuscade par des hommes armés qui les ont tous tués, 07 blessés et 03 personnes réussiront tout de même à s’échapper. Et ce sont les rescapés qui ont alerté les populations des villages environnants de cette vaste forêt classée de la basse Casamance, à la frontière Bissau-guinéenne.



Le 06 janvier 2018, des bûcherons qui ont l’habitude de chercher du bois mort ou de couper du bois, sont tombés sur des hommes armés qui vont exécuter certains d'entre eux. Vers 17h, la nouvelle s’est répandue dans la ville de Ziguinchor.



La voix chevrotante, le regard hagard, les larmes aux yeux, Cellou a perdu un parent. C’est au bout du fil qu’on l’a informé de la mort atroce de son cousin bûcheron. Il peinait à se tenir debout. Le monde s’est effondré sur lui ce jour-là car son cousin a laissé une famille qu’il devra désormais prendre en charge.



Toutefois, dès l’annonce de ce carnage, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a communiqué pour s’en laver à grande eau. Tous les chefs de guerre et des ailes civiles ont rejeté toute responsabilité de ce drame. L’armée a pris le dossier pour retrouver les faussaires en procédant à des ratissages à l’arme lourde dans cette zone.



Quelques jours après l’ouverture de l’enquête, il s’en est suivi l'arrestation de 22 personnes considérées comme les présumés auteurs, commanditaires, de ce massacre.



Finalement, ce sont 16 personnes qui vont été placées sous mandat de dépôt et les 6 autres libérées. Les personnes inculpées sont poursuivies pour quatre chefs d’inculpation : «association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation. » Et parmi ces personnes arrêtées, le journaliste René Capin Bassène considéré comme le présumé commanditaire, Omar Ampoye Bodian, agent de la Poste, le chef du village de Toubacouta qui a malheureusement rendu l’âme en prison. Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que les victimes sont tombées dans une embuscade tendue depuis les premières heures du 6 janvier 2018. Tombées dans cette embuscade, elles ont été regroupées, couchées parterre et sauvagement exécutées.



Depuis lors, place est faite à un long marathon judiciaire qui n’a toujours pas fixé le sort des personnes inculpées. Et pourtant, à deux reprises, elles ont entamé une grève de la faim. La première grève, ils ont eu gain de cause puisse qu’ils ont été reçus par le juge qui a le dossier en main. Et depuis, c’est le statu quo. Le dossier n’a pas bougé. Leurs parents réclament l’ouverture du procès pour mettre fin à ce dossier. Les avocats ont introduit des demandes de liberté provisoire malheureusement rejetées par le parquet.