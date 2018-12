Bordeaux : Youssouf Sabaly, trimballé de droite à gauche

Titulaire sur le flanc gauche du 4-2-3-1 contre PSG (2-2), dimanche, le défenseur des Girondins est passé à droite en seconde période. A la 73e, l'entrant Maxime Poundjé est allé sur le flanc gauche quand Youssouf Sabaly, aussi à l'aise des deux pieds, prend le couloir droit.



L'international sénégalais monte en puissance du côté de la région viticole et ne cesse d'impressionner les observateurs, semaine après semaine. Le natif de Chesnay en France est parvenu à rapidement s'imposer parmi les cadres du club aquitain, avec lequel il a disputé 7 matches (Tit. : 6 , Rempl. : 1) cette saison. Il enchaîne les bonnes performances avec l'équipe de Éric Bedouet.



Youssouf Sabaly est un joueur capable de manier aussi bien le ballon des deux pieds. Un atout non négligeable pour le franco-sénégalais, qui parvient à séduire quel que soit le côté auquel il est positionné. "Personnellement, je me sens bien partout", avait-il déclaré, quand il faisait ses débuts en sélection.



D'autres joueurs avant lui ont brillé grâce à cet atout majeur. Comme David Villa, Santi Cazorla, droitier à la base, l'international sénégalais a déjà développé son ambidextrie. Dans le cas du football, pouvoir se servir de ses deux jambes constitue un avantage indéniable...