Bons impayés : Benno de Grand Yoff rappelle à Idrissa Seck son passé de Premier ministre

Le candidat de la coalition Idy2019 en campagne électorale, Idrissa Seck, dans la capitale du bassin arachidier, a dénoncé les bons impayés. Les membres de Benno Book Yakaar, viennent lui rappeler son passé de président du Conseil départemental de Thiès à la primature.



« Si le Sénégal a connu les bons impayés c’est à cause de Idrissa Seck. Tout puissant Premier ministre en 2003, il a inauguré les bons impayés tout en ayant l’outrecuidance de défendre ce manquement devant l’Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale », avancent les membres de Benno, avant d'enchaîner avec la production agricole, qui est six fois supérieure à celle de 2003, soit plus d'un million de tonnes.



Selon Ibrahima Pouye le porte parole Benno Book Yakaar dans la commune de Grand Yoff, « Aujourd’hui la production agricole ne cesse de croître grâce à la vision du président de la République, Son Excellence Macky Sall, par la voix de son ministre, le Docteur Papa Abdoulaye Seck, qui ne cesse d’assister les cultivateurs. Ces derniers ont bénéficié de matériels agricoles de dernière génération grâce à la subvention de l’État (…) Il y a une bonne dynamique pour que toute l’arachide soit effectivement achetée. Nous comprenons cette Fake News d'Idrissa Seck, qui voulait faire du Buzz, mais les chiffres sont là pour le démonter... »