Boko Haram : Abu Mus’ab al Barnawi destitué par Abu Bakr al Bagdadi

Nommé gouverneur de la province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Boko Haram) le 1er août 2016 en remplacement Abubakar Shekau, Abu Mus'ab Al Barnawi vient d’être rétrogradé. L’information est donnée par le journaliste nigérian, Ahmed Salkida.



Spécialiste incontesté du mouvement jihadiste nigérian, Salkida révèle que le fils du fondateur de Boko Haram a cédé sa place à un nommé Abu Abdallah Ibn Umar Al Barnawi. Un homme sur lequel peu d’informations ont fuité. Tout ce qu’on sait en revanche, informe Salkida, c’est qu’il a été choisi par Abu Bakr al Baghdadi, l’émir de l’État islamique.



Malgré sa descente aux enfers, Abu Mus’ab al Barnawi est toujours vivant et reste dans les rangs de la faction de Boko Haram fidèle à l’Ei. Un sort plus heureux que celui que de son défunt protecteur Maman Nur. Ce camerounais a été tué par ses propres hommes à cause de sa souplesse vis-à-vis du régime nigérian.